В Татарстане иномарка влетела под трактор, погиб трехлетний мальчик

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-17T08:44:35+03:00

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Смертельная авария произошла в субботу, 14 декабря, в 16.30 на 20 километре федеральной трассы М-7 «Волга» - Кутлу-Букаш - Рыбная Слобода в Рыбно-Слободском районе республики. По предварительным данным, по этой дороге двигался трактор с прицепом, у которого не горели задние габаритные огни. В этот прицеп на скорости влетела иномарка «Дэу Нексия», которой управлял 49-летний мужчина. Он вез свою 26-летнюю родственницу и двух ее сыновей - трехлетнего и двухлетнего.

В результате аварии трехлетний мальчик скончался на месте происшествия. Его братика, маму и водителя легковушки увезли в больницу. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU