2019-12-16T18:43:57+03:00
Происшествия

СУ СКР Татарстана: 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны по ошибке сочли умершим и лишили выплат

По данному факту начата доследственная проверка
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
По итогам изучения всех материалов будет приниматься решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту.По итогам изучения всех материалов будет приниматься решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

В неприятной истории сейчас разбираются следователи СУ СКР Татарстана. В ходе начатой ими проверки выясняется, кто в Казани посмел лишить 97-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной войны дополнительных выплат.

На данный момент, по предварительным данным, известно, что сотрудники соцслужб перестали ему начислять выплаты, потому как сочли ветерана умершим. Дело в том, что из-за ошибки управляющей компании его имя удалили из списка проживающих в доме, который она обслуживает.

- Нарушенные права ветерана будут восстановлены в кратчайшие сроки. Начата доследственная проверка. В ходе которой будет дана оценка действиям социальных работников, допустивших нарушение прав пожилого человека, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По итогам изучения всех материалов будет приниматься решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школа №22 в Чебоксарах будет носить имя Героя России Николая Гаврилова
Спортивные объекты Татарстана названы одними из лучших в России
В Йошкар-Оле появится еще один новогодний туристический маршрут
Жителя Чувашии, который обворовал школу, приговорили к 3,5 годам колонии
СУ СКР Татарстана: 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны по ошибке сочли умершим и лишили выплат
Жители Набережных Челнов стали больше получать и больше тратить
Доходность портфелей робота-советника ВТБ Мои Инвестиции обгоняет рынок
Отказалась бросить пить и погибла: в Татарстане пенсионера арестовали по подозрению в убийстве снохи
Жители Марий Эл хранят в банках 59 миллиардов рублей
КФУ получит 10 миллионов рублей на образовательную программу по математике
Минобрнауки Татарстана определилось с целями на 2020 год
Новый год 2020 в Казани: республиканская елка президента Татарстана пройдет 25 декабря
«Никакой остановки не предполагается»: мэрия Набережных Челнов успокаивает горожан в связи с информацией о прекращении работы трамваев
В Казани может находиться пропавшая в Кировской области 16-летняя девушка