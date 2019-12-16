СУ СКР Татарстана: 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны по ошибке сочли умершим и лишили выплат
В неприятной истории сейчас разбираются следователи СУ СКР Татарстана. В ходе начатой ими проверки выясняется, кто в Казани посмел лишить 97-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной войны дополнительных выплат.
На данный момент, по предварительным данным, известно, что сотрудники соцслужб перестали ему начислять выплаты, потому как сочли ветерана умершим. Дело в том, что из-за ошибки управляющей компании его имя удалили из списка проживающих в доме, который она обслуживает.
- Нарушенные права ветерана будут восстановлены в кратчайшие сроки. Начата доследственная проверка. В ходе которой будет дана оценка действиям социальных работников, допустивших нарушение прав пожилого человека, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
По итогам изучения всех материалов будет приниматься решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»