СУ СКР Татарстана: 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны по ошибке сочли умершим и лишили выплат

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-16T18:43:57+03:00

По итогам изучения всех материалов будет приниматься решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту. Фото: Иван ПЕТРОВ

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В неприятной истории сейчас разбираются следователи СУ СКР Татарстана. В ходе начатой ими проверки выясняется, кто в Казани посмел лишить 97-летнего ветерана и инвалида Великой Отечественной войны дополнительных выплат.

На данный момент, по предварительным данным, известно, что сотрудники соцслужб перестали ему начислять выплаты, потому как сочли ветерана умершим. Дело в том, что из-за ошибки управляющей компании его имя удалили из списка проживающих в доме, который она обслуживает.

- Нарушенные права ветерана будут восстановлены в кратчайшие сроки. Начата доследственная проверка. В ходе которой будет дана оценка действиям социальных работников, допустивших нарушение прав пожилого человека, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

По итогам изучения всех материалов будет приниматься решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела по данному факту.

ИСТОЧНИК KP.RU