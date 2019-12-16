2019-12-16T18:03:53+03:00
Происшествия

Отказалась бросить пить и погибла: в Татарстане пенсионера арестовали по подозрению в убийстве снохи

Женщина злоупотребляла вместе с его сыном, пока тот от возлияний не слег в больницу
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина сам позвонил в экстренные службы и рассказал о произошедшем.Мужчина сам позвонил в экстренные службы и рассказал о произошедшем.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Долгое время сын и сноха 65-летнего пенсионера выпивали. Причем дело дошло до того, что первого даже увезли в больницу из-за этих возлияний.

Тогда-то его родитель и пришел к снохе. Он попытался уговорить 38-летнюю женщину бросить пить и вернуться к здоровому образу жизни. На этой почве между ними и вспыхнула ссора. По версии следствия, в пылу пенсионер схватил нож и ударил им сноху в грудь. Удар оказался смертельным. Женщина скончалась на месте преступления. Пенсионер же позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионера задержали и поместили под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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