Отказалась бросить пить и погибла: в Татарстане пенсионера арестовали по подозрению в убийстве снохи
Долгое время сын и сноха 65-летнего пенсионера выпивали. Причем дело дошло до того, что первого даже увезли в больницу из-за этих возлияний.
Тогда-то его родитель и пришел к снохе. Он попытался уговорить 38-летнюю женщину бросить пить и вернуться к здоровому образу жизни. На этой почве между ними и вспыхнула ссора. По версии следствия, в пылу пенсионер схватил нож и ударил им сноху в грудь. Удар оказался смертельным. Женщина скончалась на месте преступления. Пенсионер же позвонил в экстренные службы и сообщил о произошедшем.
- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пенсионера задержали и поместили под стражу, - сообщили в следственном комитете Татарстана. – Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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