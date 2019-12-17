В столице России отметили 90-летие Института коррекционной педагогики РАО

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-17T09:23:35+03:00

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13 декабря исполнилось 100 лет со дня начала работы в Москве годичных курсов по подготовке специалистов-педагогов вспомогательных школ и домов ребенка и 90 лет со дня открытия Экспериментального дефектологического института, а ныне Института коррекционной педагогики Российской академии образования.

В рамках юбилея в Российской государственной библиотеке состоялась церемония открытия уникальной книжной выставки, основу которой составили редкие издания из фондов главной библиотеки страны и библиотеки ИКП РАО.

Фото: Из материалов пресс-службы

- Данная выставка призвана показать богатое научно-практическое наследие, которым обладает российская дефектология и наш институт как ведущий научный центр страны в области коррекционной педагогики и специальной психологии, - отметила директор Института, д.п.н. Татьяна Соловьева.

Участники торжественного мероприятия высоко оценили потенциал и перспективы развития института, возможности сотрудничества с ним.

О готовности принять самое активное участие в разработке и реализации совместных проектов с ИКП заявили представители руководства ряда вузов Москвы, Санкт-Петербурга, компаний, занимающихся разработкой и изготовлением продукции для инклюзивного образования, коррекционной педагогики и социальной адаптации людей с инвалидностью, руководители учреждений культуры, в том числе генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.