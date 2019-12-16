2019-12-16T16:44:10+03:00
Общество

«Никакой остановки не предполагается»: мэрия Набережных Челнов успокаивает горожан в связи с информацией о прекращении работы трамваев

Там заверяют, что транспорт будет работать в штатном режиме
Алина ГАБДУЛИНА
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Ранее сообщалась о наличии у «Электротранспорта» долгов перед «Татэнергосбытом»Ранее сообщалась о наличии у «Электротранспорта» долгов перед «Татэнергосбытом»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 16 декабря, жителей Набережных Челнов напугала информация СМИ, в которой сообщалось о приостановке работы городских трамваев. Причиной тому назвали долги «Электротранспорта» перед «Татэнергосбытом».

Взволнованные горожане попросили мэрию Набережных Челнов объяснить ситуацию.

- Прочитала очередную «хорошую» новость. Когда это закончится уже? Власти нашего города в очередной раз показали свою несостоятельность в транспортном вопросе, - написала в соцсетях Елена Б.

В итоге ей ответила начальник управления информационной политики и по связям с общественностью города Римма Мухаметзянова.

- Уважаемая Елена, приветствую! Связались с первоисточником - генеральным директором ООО «Электротранспорт» Рашидом Шамсутдиновым. Он пояснил, что курсирование трамваев идет в штатном режиме. Никакой остановки транспорта не предполагается, - сообщила Мухаметзянова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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