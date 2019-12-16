2019-12-16T19:33:57+03:00
Общество

Школа №22 в Чебоксарах будет носить имя Героя России Николая Гаврилова

Постановление подписал и.о. главы администрации города Владимир Филиппов
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: https://ru.wikipedia.org/Фото: https://ru.wikipedia.org/
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Школа №22 на улице Кукшумская в Чебоксарах будет носить имя Героя России, авиатора Николая Гаврилова. Постановление о переименовании учреждения подписал и.о. главы администрации города Владимир Филиппов.

Николай Гаврилов – российский авиатор, генерал-лейтенант, Герой России и почетный гражданин Чувашии и Чебоксар. До 2010 году он был начальником Управления авиации Федеральной службы безопасности страны.

Известно, что с 1979 по 1987 годы Гаврилоа принимал участие в боевых действиях в Афганистане. В составе вертолетной авиации восточного округа Пограничных войск КГБ СССР он совершил около 2000 боевых вылетов на вертолетах Ми-8, Ми-24, Ми-26 в должности командира экипажа, командира звена и командира эскадрильи вертолетов.

После он служил в Краснознаменном Среднеазиатском пограничном округе в должности заместителя командира вертолетного полка.

А с 1999 по 2010 годы проходил службу в авиации ФСБ России, обеспечивал работу антитеррористических групп «Альфа» и «Вымпел».

Героя России Гаврилов получил за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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