Жителя Чувашии, который обворовал школу, приговорили к 3,5 годам колонии
В Порецком районе Чувашии 21-летнего местного жителя суд признал виновным в кражах. Как было доказано, этим летом он занимался ремонтом Анастасовской средней общеобразовательной школы.
Во время которого и вынес оттуда музыкальную колонку, а также проектор. Далее у него только разгорелся аппетит. Поэтому следующими из школы, а именно из кабинета физрука, пропали две пневматические винтовки, макет массогабаритный автомата «АК-74М», отъемный секторный магазин и 24 учебных патрона для него. Всего на сумму более 45 тысяч рублей.
Кроме того, он уже в сентябре залез в чужой дом в селе Напольное и украл оттуда пять метров электрокабеля.
- Ранее уже не раз судимый молодой человек свою вину в этих кражах признал и в итоге был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU