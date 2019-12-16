Жителя Чувашии, который обворовал школу, приговорили к 3,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 18:52 2019-12-16T18:52:44+03:00

Сделал он это во время ремонта, который сам и делал

Изменить размер текста: A A

В Порецком районе Чувашии 21-летнего местного жителя суд признал виновным в кражах. Как было доказано, этим летом он занимался ремонтом Анастасовской средней общеобразовательной школы.

Во время которого и вынес оттуда музыкальную колонку, а также проектор. Далее у него только разгорелся аппетит. Поэтому следующими из школы, а именно из кабинета физрука, пропали две пневматические винтовки, макет массогабаритный автомата «АК-74М», отъемный секторный магазин и 24 учебных патрона для него. Всего на сумму более 45 тысяч рублей.

Кроме того, он уже в сентябре залез в чужой дом в селе Напольное и украл оттуда пять метров электрокабеля.

- Ранее уже не раз судимый молодой человек свою вину в этих кражах признал и в итоге был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU