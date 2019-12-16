17 декабря в Татарстан придет потепление

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-16T15:27:39+03:00

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Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в ближайшие двое суток республика будет находится в теплой и влажной воздушной массе. А при прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона в регионе временами ожидаются осадки.

В основном это будет снег, в том числе и мокрый, а также морось. В отдельных районах возможны гололедные явления.

Так, 17 декабря ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от 0 до -5 градусов (в Казани от -2 до -4), а днем – от -2 до +2 (в Казани от -1 до +1). При этом на дорогах образуется гололедица, местами даже сильная.

В среду температура воздуха в Татарстане будет только расти. Днем 18 декабря максимум от -2 до +3 градусов, в отдельных районах гололед и туман. А в четверг, 19 декабря, дело может дойти и до +4 (возможен снег, дождь). При этом местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU