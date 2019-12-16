2019-12-16T15:27:39+03:00
Общество

17 декабря в Татарстан придет потепление

К четвергу температура воздуха днем может достичь отметки в +4 градуса
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В отдельных районах возможны гололедные явления.В отдельных районах возможны гололедные явления.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, в ближайшие двое суток республика будет находится в теплой и влажной воздушной массе. А при прохождении фронтальных разделов северо-западного циклона в регионе временами ожидаются осадки.

В основном это будет снег, в том числе и мокрый, а также морось. В отдельных районах возможны гололедные явления.

Так, 17 декабря ночью температура воздуха прогнозируется в пределах от 0 до -5 градусов (в Казани от -2 до -4), а днем – от -2 до +2 (в Казани от -1 до +1). При этом на дорогах образуется гололедица, местами даже сильная.

В среду температура воздуха в Татарстане будет только расти. Днем 18 декабря максимум от -2 до +3 градусов, в отдельных районах гололед и туман. А в четверг, 19 декабря, дело может дойти и до +4 (возможен снег, дождь). При этом местами ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «погода в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17 декабря в Татарстан придет потепление
Мэр Набережных Челнов призвал предприятия города не экономить на новогодних подарках детям
В Чебоксарах студентку, напавшую с ножом на педагога колледжа, отправили под стражу
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Нижнекамске на этой неделе без света останутся несколько десятков домов
Каток в казанском парке «Черное озеро» заработает с 20 декабря
Новый Генплан Казани 2035 хотят утвердить в начале следующего года
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Президент Татарстана поручил разработать для населения упрощенный порядок оформления в собственность земли и дома на них
В Татарстане заключены госконтракты на 2020 год по ремонту дорог на более чем 4,5 миллиарда рублей
Противников строительства МСЗ под Казанью задержал ОМОН
В Казани во дворе дома женщину-пешехода сбил автомобиль: водитель скрылся
В 2019 году жители Татарстана стали реже брать ипотеку
В Казани лихач сбил на "зебре" двух человек: один из них скончался
В центре Йошкар-Олы начался монтаж главной городской елки
Татарский кукольный театр "Экият" подготовил новогоднюю премьеру “Сны Диснея”
В Казани на перекрестке сбили насмерть пешехода-нарушителя
В Йошкар-Оле в ТЦ с высоты упал подросток