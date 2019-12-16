Спортивные объекты Татарстана названы одними из лучших в России
Подведены итоги второго Национального конкурса «Арена». Образцовыми спортивными сооружениями России стали татрастанские стадион «Казань – Арена», Центр гребных видов спорта и спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас».
Так, казанский стадион вместе с «Екатеринбург Ареной» заняли первое место среди объектов, вмещающих более 15 тысяч зрителей. А «Мирас» вместе стал первым среди плавательных бассейнов. «Золото» он разделил с Центром водных видов спорта «Звездный» (Томск) и комплексом «АТЛАНТ» (Липецк).
Казанский Центр гребных видов спорта взял «бронзу» в категории специализированных спортивных сооружений.
Известно, что при оценке объектов учитывались их архитектура, внутренний дизайн и эффективность использования.
ИСТОЧНИК KP.RU