2019-12-16T19:17:06+03:00
Общество

Спортивные объекты Татарстана названы одними из лучших в России

Речь идет о стадионе «Казань-Арена», Центре гребных видов спорта и спортивно-оздоровительном комплексе «Мирас»
Алина ГАБДУЛИНА
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При оценке объектов учитывались их архитектура, внутренний дизайн и эффективность использованияПри оценке объектов учитывались их архитектура, внутренний дизайн и эффективность использованияФото: Рамиль ГАЛИ
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Подведены итоги второго Национального конкурса «Арена». Образцовыми спортивными сооружениями России стали татрастанские стадион «Казань – Арена», Центр гребных видов спорта и спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас».

Так, казанский стадион вместе с «Екатеринбург Ареной» заняли первое место среди объектов, вмещающих более 15 тысяч зрителей. А «Мирас» вместе стал первым среди плавательных бассейнов. «Золото» он разделил с Центром водных видов спорта «Звездный» (Томск) и комплексом «АТЛАНТ» (Липецк).

Казанский Центр гребных видов спорта взял «бронзу» в категории специализированных спортивных сооружений.

Известно, что при оценке объектов учитывались их архитектура, внутренний дизайн и эффективность использования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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