В Йошкар-Оле появится еще один новогодний туристический маршрут
Совсем скоро в столице Марий Эл начнет работать очередной новогодний туристический маршрут «В гости к Йушто Кугыза: зимняя сказка в Йошкар-Оле». В тестовом режиме он был проведен в городе накануне.
Фото: vk.com/12tourism
По идее организаторов, на пути маршрута участников будут поджидать Баба Яга, Кощей, Царевна Лебедь, Иван Царевич и даже Александр Пушкин. Также гости смогут познакомиться с Йошкиным котом. Его же, но уже в виде сувенира, они смогут сами сделать во время мастер-класса.
- Программы туров по заснеженной зимней Марий Эл разработаны с учетом традиций народа мари, включая уникальные мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, народные зимние игры-забавы, гулянья, - сообщает соцгруппа «Туризм в Марий Эл».
ИСТОЧНИК KP.RU