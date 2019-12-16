В Йошкар-Оле появится еще один новогодний туристический маршрут

СЕГОДНЯ 19:03 2019-12-16T19:03:51+03:00

Его участников ждет встреча Бабой Ягой, Кощеем, Царевной Лебедь, Иваном Царевичем и даже Александром Пушкиным [фото]

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Совсем скоро в столице Марий Эл начнет работать очередной новогодний туристический маршрут «В гости к Йушто Кугыза: зимняя сказка в Йошкар-Оле». В тестовом режиме он был проведен в городе накануне.

Фото: vk.com/12tourism

По идее организаторов, на пути маршрута участников будут поджидать Баба Яга, Кощей, Царевна Лебедь, Иван Царевич и даже Александр Пушкин. Также гости смогут познакомиться с Йошкиным котом. Его же, но уже в виде сувенира, они смогут сами сделать во время мастер-класса.

- Программы туров по заснеженной зимней Марий Эл разработаны с учетом традиций народа мари, включая уникальные мастер-классы по приготовлению блюд национальной кухни, народные зимние игры-забавы, гулянья, - сообщает соцгруппа «Туризм в Марий Эл».

ИСТОЧНИК KP.RU