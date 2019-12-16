Жители Набережных Челнов стали больше получать и больше тратить
На конец октября 2019 года средняя заработная плата жителей Набережных Челнов составила 38 753 рубля. Это на 6,6% больше, чем было годом ранее. Тогда в указанный период горожане получали в среднем 36 354 рубля. Об этом сообщает Исполком города на основе анализа крупных и средних предприятий.
Вместе с этим выросли и траты горожан. Если за 10 месяцев 2018 года они потратили в розничных магазинах 122,5 миллиарда рублей, то сейчас эта сумма достигла 127,8 миллиарда.
Отметим, что больше всех в Татарстане получают жители Нижнекамска. По последним данным, средняя зарплата там составляет 44,8 тысяч рублей. В целом по республике этот показатель находится на отметке в 36,2 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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