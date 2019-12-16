2019-12-16T18:35:32+03:00
Экономика

Жители Набережных Челнов стали больше получать и больше тратить

По последним данным, средняя зарплата в городе составила 38 753 рубля
Алина ГАБДУЛИНА
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Средняя зарплата жителей Набережных Челнов сейчас составляет 38 753 рубляСредняя зарплата жителей Набережных Челнов сейчас составляет 38 753 рубляФото: Мария ЛЕНЦ
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На конец октября 2019 года средняя заработная плата жителей Набережных Челнов составила 38 753 рубля. Это на 6,6% больше, чем было годом ранее. Тогда в указанный период горожане получали в среднем 36 354 рубля. Об этом сообщает Исполком города на основе анализа крупных и средних предприятий.

Вместе с этим выросли и траты горожан. Если за 10 месяцев 2018 года они потратили в розничных магазинах 122,5 миллиарда рублей, то сейчас эта сумма достигла 127,8 миллиарда.

Отметим, что больше всех в Татарстане получают жители Нижнекамска. По последним данным, средняя зарплата там составляет 44,8 тысяч рублей. В целом по республике этот показатель находится на отметке в 36,2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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