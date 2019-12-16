В Чебоксарах студентку, напавшую с ножом на педагога колледжа, отправили под стражу

СЕГОДНЯ 14:27 2019-12-16T14:27:29+03:00

Пока будет идти следствие, девушка будет находится в камере. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По одной из версий 17-летняя девушка могла пойти на это из ревности

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Суд отправил под стражу 17-летнюю второкурсницу Чебоксарского экономико-технологического колледжа. Напомним, она стала главным и единственным фигурантом уголовного дела о покушении на убийство.

В прошлую пятницу 13-го находящаяся в академическом отпуске студентка заявилась в свой колледж вместе с кухонным ножом. Она спокойно прошла в кабинет педагога заведующего. Там она напала на нее и ранила в руку и лицо. На крики педагога в ее кабинет забежали очевидцы. Они смогли обезоружить обезумевшую студентку. Девушку, находящуюся на учете у психиатра, задержали и увезли в отделение полиции.

Как ранее писала «Комсомольская правда-Казань», учащиеся колледжа одной из версий называют ревность. Мол, именно на этой почве у девушки и произошел нервный срыв.

ИСТОЧНИК KP.RU