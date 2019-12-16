2019-12-16T16:50:37+03:00
Общество

Новый год 2020 в Казани: республиканская елка президента Татарстана пройдет 25 декабря

Торжественное мероприятие для детей состоится в ледовом дворце «Татнефть-Арена»
Олег ЛУГОВОЙ
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Всего к Новому году 2020 в Казани сладкие подарки получат более 143 тысяч ребят, посещающих детские сады, а также учащиеся начальных классов.Всего к Новому году 2020 в Казани сладкие подарки получат более 143 тысяч ребят, посещающих детские сады, а также учащиеся начальных классов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Главная елка Нового года 2020 республики с участием президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет в Казани 25 декабря, то есть перед самым началом школьных каникул. Об этом сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Торжественное мероприятие для детей состоится в ледовом дворце «Татнефть-Арена». Туда будут приглашены тысячи одаренных школьников со всего Татарстана.

Также по словам Абзалова, новогодние торжества пройдут и в общеобразовательных и спортивных школах, домах культуры, молодежных и подростковых клубах города. Всего к Новому году 2020 в Казани сладкие подарки получат более 143 тысяч ребят, посещающих детские сады, а также учащиеся начальных классов.

Напомним в этот раз новогодние каникулы для детей продлятся 12 дней – с 28 декабря по 8 января включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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