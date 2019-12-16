Новый год 2020 в Казани: республиканская елка президента Татарстана пройдет 25 декабря
Главная елка Нового года 2020 республики с участием президента Татарстана Рустама Минниханова пройдет в Казани 25 декабря, то есть перед самым началом школьных каникул. Об этом сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Торжественное мероприятие для детей состоится в ледовом дворце «Татнефть-Арена». Туда будут приглашены тысячи одаренных школьников со всего Татарстана.
Также по словам Абзалова, новогодние торжества пройдут и в общеобразовательных и спортивных школах, домах культуры, молодежных и подростковых клубах города. Всего к Новому году 2020 в Казани сладкие подарки получат более 143 тысяч ребят, посещающих детские сады, а также учащиеся начальных классов.
Напомним в этот раз новогодние каникулы для детей продлятся 12 дней – с 28 декабря по 8 января включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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