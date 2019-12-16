2019-12-16T13:26:49+03:00
Общество

Каток в казанском парке «Черное озеро» заработает с 20 декабря

В течение новогодних праздников там будут бесплатно учить фигурному катанию и керлингу
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

Каток для любителей коньков в казанском парке «Черное озеро» откроют в эту пятницу, 20 декабря. Об этом на совещании «деловой понедельник» в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Там, по его словам, в течение всех новогодних праздников будут проводить бесплатные занятия по фигурному катанию и керлингу.

В целом в казанских парках на этот период запланирована масса торжеств. Среди которых, можно отметить выступления московского уличного театра «Высокие братья». А в первый день Нового года 2002 - 1 января, в парке «Крылья Советов» пройдет праздничный карнавал с концертом в стиле советских новогодних традиций. Пришедших ждут как танцы, так и тематическая фотозона.

В свою очередь, уже 4 января на бульваре «Белые цветы» пройдет концерт новой татарской музыки. А в парке им.Горького в этот день состоится конкурс «Сани Казани-2020». Главный приз – 50 тысяч рублей. Для победы нужно смастерить необычные по форме санки на основе тюбингов, зарегистрироваться и скатиться на своем творении с горки.

Далее 6 января в парке им.Урицкого запланирован фестиваль снеговиков. Авторы лучших из них будут отмечены призами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новый год в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17 декабря в Татарстан придет потепление
Мэр Набережных Челнов призвал предприятия города не экономить на новогодних подарках детям
В Чебоксарах студентку, напавшую с ножом на педагога колледжа, отправили под стражу
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Нижнекамске на этой неделе без света останутся несколько десятков домов
Каток в казанском парке «Черное озеро» заработает с 20 декабря
Новый Генплан Казани 2035 хотят утвердить в начале следующего года
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Президент Татарстана поручил разработать для населения упрощенный порядок оформления в собственность земли и дома на них
В Татарстане заключены госконтракты на 2020 год по ремонту дорог на более чем 4,5 миллиарда рублей
Противников строительства МСЗ под Казанью задержал ОМОН
В Казани во дворе дома женщину-пешехода сбил автомобиль: водитель скрылся
В 2019 году жители Татарстана стали реже брать ипотеку
В Казани лихач сбил на "зебре" двух человек: один из них скончался
В центре Йошкар-Олы начался монтаж главной городской елки
Татарский кукольный театр "Экият" подготовил новогоднюю премьеру “Сны Диснея”
В Казани на перекрестке сбили насмерть пешехода-нарушителя
В Йошкар-Оле в ТЦ с высоты упал подросток