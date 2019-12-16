Каток в казанском парке «Черное озеро» заработает с 20 декабря

СЕГОДНЯ 13:26 2019-12-16T13:26:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Каток для любителей коньков в казанском парке «Черное озеро» откроют в эту пятницу, 20 декабря. Об этом на совещании «деловой понедельник» в мэрии столицы Татарстана сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Там, по его словам, в течение всех новогодних праздников будут проводить бесплатные занятия по фигурному катанию и керлингу.

В целом в казанских парках на этот период запланирована масса торжеств. Среди которых, можно отметить выступления московского уличного театра «Высокие братья». А в первый день Нового года 2002 - 1 января, в парке «Крылья Советов» пройдет праздничный карнавал с концертом в стиле советских новогодних традиций. Пришедших ждут как танцы, так и тематическая фотозона.

В свою очередь, уже 4 января на бульваре «Белые цветы» пройдет концерт новой татарской музыки. А в парке им.Горького в этот день состоится конкурс «Сани Казани-2020». Главный приз – 50 тысяч рублей. Для победы нужно смастерить необычные по форме санки на основе тюбингов, зарегистрироваться и скатиться на своем творении с горки.

Далее 6 января в парке им.Урицкого запланирован фестиваль снеговиков. Авторы лучших из них будут отмечены призами и подарками.

ИСТОЧНИК KP.RU