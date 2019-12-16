2019-12-16T16:37:08+03:00
Происшествия

В Казани может находиться пропавшая в Кировской области 16-летняя девушка

Наталья Добродеева ушла из дома в поселке городского типа Красная Поляна 14 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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16-летняя Наталья Добродеева ушла из дома в поселке городского типа Красная Поляна, что в Кировской области, 14 декабря. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Однако близкие и волонтеры уверены – девушка может находиться в Казани.

Известно, что Наталья ростом около 158 сантиметров имеет худощавое телосложение и темно-русые волосы до пояса. На момент пропажи на ней была черная куртка с белым меховым воротником, черные джины и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Казани может находиться пропавшая в Кировской области 16-летняя девушка