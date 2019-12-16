Минобрнауки Татарстана определилось с целями на 2020 год

СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-16T17:02:53+03:00

Из 17 целей и задач вынесенных ранее самыми важными были определены 7 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди них увеличения доли детсадов, здания которых не требуют капремонта

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Минобрнауки Татарстана провело итоговое заседание, на котором были озвучены цели и задачи ведомства на 2020 год. Из 17 вынесенных ранее самыми важными были определены лишь семь.

Так в 2020 году Минобрнауки Татарстана прежде всего собирается:

1. Провести анализ 100% образовательных организаций дополнительного образования на наличие собственных зданий и внести предложения по проведению их капремонта и реконструкции.

2. Увеличить долю детсадов, здания которых не требуют капитального ремонта, с 73% до 78%.

3. Увеличить долю учителей Татарстана, проработавших в школе после окончания обучения 3 года и более, с 81% до 83%.

4. Увеличить количество профессиональных образовательных организаций – ресурсных центров для подготовки квалифицированных кадров с 37 до 41.

5. Увеличить обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрасте до 3 лет с 20 тысяч до 23 тысяч.

6. Увеличить долю вовлеченности детей в социально значимую работу и проекты через деятельность детских общественных объединений с 80% до 83%;

7. Провести анализ деятельности муниципальных психолого-педагогических медико-социальных центров и психолого-педагогических служб и разработать методические рекомендации по совершенствованию их деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU