В Казани из глубокой ямы спасатели вытащили щенков
Утром 15 декабря, в воскресенье, по телефону "112" позвонили жители частного дома с улицы Шавалиева в поселке Большие Клыки. Они сообщили, что во дворе выкопана яма для колодца, и в нее провалились два маленьких щенка. Стены отвесные, и самостоятельно выбраться назад они не могут, требуется помощь. Сами очевидцы также не могли вытащить животных.
Фото: МЧС Татарстана
На место прибыла дежурная группа спасателей ЗПСО№2. Их уже ждали заявители, которые показали яму. Из нее слышался щенячий скулеж.
- Спасатели извлекли щенков из труднодоступного места, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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