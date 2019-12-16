В Казани из глубокой ямы спасатели вытащили щенков

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-16T16:05:04+03:00

Животные провалились и никто из очевидцев не мог их вызволить [фото]

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Утром 15 декабря, в воскресенье, по телефону "112" позвонили жители частного дома с улицы Шавалиева в поселке Большие Клыки. Они сообщили, что во дворе выкопана яма для колодца, и в нее провалились два маленьких щенка. Стены отвесные, и самостоятельно выбраться назад они не могут, требуется помощь. Сами очевидцы также не могли вытащить животных.

Фото: МЧС Татарстана

На место прибыла дежурная группа спасателей ЗПСО№2. Их уже ждали заявители, которые показали яму. Из нее слышался щенячий скулеж.

- Спасатели извлекли щенков из труднодоступного места, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU