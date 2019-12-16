2019-12-16T13:49:20+03:00
Общество

В Нижнекамске на этой неделе без света останутся несколько десятков домов

Причина этого – плановый ремонт линий электропередач
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Дома будут обесточиваться 18, 19, 20 и 23 декабряДома будут обесточиваться 18, 19, 20 и 23 декабряФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
Изменить размер текста:

На этой неделе в Нижнекамске без света временно останутся несколько десятков домов. Причина этого – плановые ремонт линий электропередач.

Так, в среду, 18 декабря, с 9.00 до 16.00 электричество отключат в домах №№9,11 и 13 на улице Лесная, №10 на Бызова, №32б на Менделеева и №61 на Шинников.

В четверг, 19 декабря, с 9.00 до 17.00 обесточат дома №39 и 41 на Менделеева, №43, 56 и 66 на Шинников, а также №1 на Бызова и №27 на Лесной.

В пятницу, 20 декабря, без света с 9.00 до 17.00 останутся жители домов №70г на Химиков, № 7 на Гагарина, №12 и 14 на Менделеева и №5 на Кайманова.

Работы будут проводиться и в будущий понедельник, 23 декабря. Отключения света коснутся домов №1, №15 и №31 на Шинников, №62 на Мира и №4 на Чишмале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
17 декабря в Татарстан придет потепление
Мэр Набережных Челнов призвал предприятия города не экономить на новогодних подарках детям
В Чебоксарах студентку, напавшую с ножом на педагога колледжа, отправили под стражу
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
В Нижнекамске на этой неделе без света останутся несколько десятков домов
Каток в казанском парке «Черное озеро» заработает с 20 декабря
Новый Генплан Казани 2035 хотят утвердить в начале следующего года
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Президент Татарстана поручил разработать для населения упрощенный порядок оформления в собственность земли и дома на них
В Татарстане заключены госконтракты на 2020 год по ремонту дорог на более чем 4,5 миллиарда рублей
Противников строительства МСЗ под Казанью задержал ОМОН
В Казани во дворе дома женщину-пешехода сбил автомобиль: водитель скрылся
В 2019 году жители Татарстана стали реже брать ипотеку
В Казани лихач сбил на "зебре" двух человек: один из них скончался
В центре Йошкар-Олы начался монтаж главной городской елки
Татарский кукольный театр "Экият" подготовил новогоднюю премьеру “Сны Диснея”
В Казани на перекрестке сбили насмерть пешехода-нарушителя
В Йошкар-Оле в ТЦ с высоты упал подросток