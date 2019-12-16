В Нижнекамске на этой неделе без света останутся несколько десятков домов

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-16T13:49:20+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе в Нижнекамске без света временно останутся несколько десятков домов. Причина этого – плановые ремонт линий электропередач.

Так, в среду, 18 декабря, с 9.00 до 16.00 электричество отключат в домах №№9,11 и 13 на улице Лесная, №10 на Бызова, №32б на Менделеева и №61 на Шинников.

В четверг, 19 декабря, с 9.00 до 17.00 обесточат дома №39 и 41 на Менделеева, №43, 56 и 66 на Шинников, а также №1 на Бызова и №27 на Лесной.

В пятницу, 20 декабря, без света с 9.00 до 17.00 останутся жители домов №70г на Химиков, № 7 на Гагарина, №12 и 14 на Менделеева и №5 на Кайманова.

Работы будут проводиться и в будущий понедельник, 23 декабря. Отключения света коснутся домов №1, №15 и №31 на Шинников, №62 на Мира и №4 на Чишмале.

ИСТОЧНИК KP.RU