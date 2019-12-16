Мэр Набережных Челнов призвал предприятия города не экономить на новогодних подарках детям

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-16T15:06:08+03:00

Из бюджета города же на новогодние подарки детям выделено почти 8 миллионов рублей Фото: Роман ЗЛОБИН

Наиль Магдеев заметил, что они – особая категория людей, которая должна быть обласкана вниманием

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16 декабря на еженедельной планерке мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев выделил пару минут и обратился к руководителям городских предприятий. Он попросил их не экономить на новогодних подарках детям своих сотрудников.

Магдеев заметил, что дети – особая категория людей, которая должна быть обласкана вниманием. Он призвал начальников «не прибедняться».

К слову, из бюджета Набережных Челнов на новогодние подарки детям выделено почти 8 миллионов рублей. Их получат сыновья и дочери работников бюджетной сферы, неблагополучных и многодетных семей, а также победители и призеры различных олимпиад.

ИСТОЧНИК KP.RU