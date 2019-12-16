2019-12-16T12:33:16+03:00
Общество

В Татарстане заключены госконтракты на 2020 год по ремонту дорог на более чем 4,5 миллиарда рублей

Из этой суммы свыше 2,1 миллиарда поступит из федерального бюджета
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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16 декабря Минтранс Татарстана сообщил, что на выполнения работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году госконтракты уже заключены. Отметим, что на это будет потрачено более 4,5 миллиарда рублей. Из них 2,1 миллиарда поступит из федерального бюджета. Остальное должна дать республика.

Так, по нацпроекту планируют отремонтировать 44,5 километра дорог Казанской агломерации. В частности, в столице Татарстана облагородят улицы Болотникова, Фрунзе, Тэцевская, Рихарда Зорге - от улицы Даурская до улицы Братьев Касимовых. Только здесь будет потрачено около 2 миллиардов рублей.

В свою очередь в Набережных Челнах отремонтируют улицу Машиностроительная от проспекта Хасана Туфана до проспекта Яшьлек, улицу Раскольникова от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и проспект Залесный общей. На работу здесь выделено 1,36 миллиарда рублей.

В Нижнекамске в 2020 году запланировано строительство проспекта Мира (до перекрестка с улицей Корабельная), в также ремонт проспекта Шинников (от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева). На это уйдет 480 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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