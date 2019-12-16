2019-12-16T11:38:54+03:00
Происшествия

В Казани во дворе дома женщину-пешехода сбил автомобиль: водитель скрылся

ГИБДД города разыскивает очевидцев данного наезда
Олег ЛУГОВОЙ
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Женщина получила травмы во дворе дома средь бела дня.Женщина получила травмы во дворе дома средь бела дня.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В прошедшую субботу, 14 декабря, примерно в 11.30 в столице Татарстана во дворе дома №24 на улице Рихарда Зорге неустановленный пока автомобиль сбил 42-летнюю женщину. Пешеход получила ушиб мягких тканей правого бедра и подкожную гематому правой стопы. Водитель же с места жорожно-транспортного происшествия в нарушении Правил дорожного движения скрылся.

Сейчас для установления всех обстоятельств произошедшего беглеца разыскивает ГИБДД Казани.

- Очевидцев данного наезда на человека просьба откликнуться и позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывают в ГИБДД Казани.

Там также напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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