В Казани во дворе дома женщину-пешехода сбил автомобиль: водитель скрылся
В прошедшую субботу, 14 декабря, примерно в 11.30 в столице Татарстана во дворе дома №24 на улице Рихарда Зорге неустановленный пока автомобиль сбил 42-летнюю женщину. Пешеход получила ушиб мягких тканей правого бедра и подкожную гематому правой стопы. Водитель же с места жорожно-транспортного происшествия в нарушении Правил дорожного движения скрылся.
Сейчас для установления всех обстоятельств произошедшего беглеца разыскивает ГИБДД Казани.
- Очевидцев данного наезда на человека просьба откликнуться и позвонить по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - призывают в ГИБДД Казани.
Там также напоминают, что за оставление места ДТП предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав на срок от 1 до 1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU
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