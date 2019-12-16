В центре Йошкар-Олы начался монтаж главной городской елки

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-16T10:28:58+03:00

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В понедельник, 16 декабря, на площади Ленина в Йошкар-Оле начался монтаж главной городской елки. Работы по ее установке и украшению займут несколько дней, сообщает пресс-служба местной мэрии. Зеленая 23-метровая красавица диаметром 9,6 метров будет радовать местных жителей и гостей гирляндами и игрушками.

Отметим, в праздничные дни в Йошкар-Оле будут работать три городские елки. Оставшиеся будут находиться у Дворца культуры Российской Армии и в Дубках.

ИСТОЧНИК KP.RU