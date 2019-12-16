В Казани лихач сбил на "зебре" двух человек: один из них скончался

СЕГОДНЯ 10:41 2019-12-16T10:41:58+03:00

Выжившая пешеход была с травмами доставлена в больницу

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Смертельный наезд на пешеходов произошел в воскресенье 15 декабря в 16.21 напротив дома №32 по улице Осиновская в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 40-летний водитель иномарки "Тойота Королла" грубо нарушил правила дорожного движения - он превысил безопасную скорость, не уступил дорогу пешеходам на "зебре", в результате сбил 55-летнего мужчину и 59-летнюю женщину.

Сила удара была такова, что пешеход от полученных травм скончался на месте. Женщина получила травму ноги и ее госпитализировали, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU