Татарский кукольный театр "Экият" подготовил новогоднюю премьеру “Сны Диснея”
В понедельник, 16 декабря, в 13.00 в сказочном дворце Татарского государственного театра кукол состоится пресс-показ Новогодней интермедии вокруг Елки "Новогодние приключения Аладдина" и премьерного спектакля "Сны Диснея" в постановке заслуженного деятеля искусств Татарстана Ильгиза Зайниева.
Главный герой спектакля "Сны Диснея" – великий мультипликатор Уолт Дисней. В чем же была загадка человека, который придумал этот огромный и неповторимый мир сказки? Существует легенда, что у великого Уолта Диснея была такая богатая фантазия, что он не мог заснуть по ночам. Персонажи и истории, которые он придумывал, не отпускали его даже ночью!
Спектакль погружает зрителя в волшебный мир детских снов кинематографиста и заставляет на мгновение забыть о строгости и суровости нашей повседневной жизни.
Удивительная, захватывающая история расскажет малышам о том, что настоящие чудеса порой случаются совсем рядом. А если мечтать и верить в сказки, то чудо может произойти с каждым из нас!
Напомним, что новогодние представления в театре кукол стартуют c 18 декабря по 8 января включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Татарстана»