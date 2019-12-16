Татарский кукольный театр "Экият" подготовил новогоднюю премьеру “Сны Диснея”

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-16T10:10:12+03:00

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В понедельник, 16 декабря, в 13.00 в сказочном дворце Татарского государственного театра кукол состоится пресс-показ Новогодней интермедии вокруг Елки "Новогодние приключения Аладдина" и премьерного спектакля "Сны Диснея" в постановке заслуженного деятеля искусств Татарстана Ильгиза Зайниева.

Главный герой спектакля "Сны Диснея" – великий мультипликатор Уолт Дисней. В чем же была загадка человека, который придумал этот огромный и неповторимый мир сказки? Существует легенда, что у великого Уолта Диснея была такая богатая фантазия, что он не мог заснуть по ночам. Персонажи и истории, которые он придумывал, не отпускали его даже ночью!

Спектакль погружает зрителя в волшебный мир детских снов кинематографиста и заставляет на мгновение забыть о строгости и суровости нашей повседневной жизни.

Удивительная, захватывающая история расскажет малышам о том, что настоящие чудеса порой случаются совсем рядом. А если мечтать и верить в сказки, то чудо может произойти с каждым из нас!

Напомним, что новогодние представления в театре кукол стартуют c 18 декабря по 8 января включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU