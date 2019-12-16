В Казани на перекрестке сбили насмерть пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-16T09:58:10+03:00

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Смертельный наезд на женщину-пешехода произошел 14 декабря, в субботу, в 20.51 на против дома №25 по улице Петербургской в Вахитовском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, женщина переходила дорогу на запрещающий "красный" сигнал светофора. Для 27-летнего водителя иномарки "Мицубиси Лансер" этот маневр оказался неожиданным, он не успел отреагировать и сбил пешехода.

Травмы, полученные женщиной, оказались смертельными - она скончалась на месте еще до приезда "скорой", сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU