В Йошкар-Оле в ТЦ с высоты упал подросток
Трагический случай произошел в ТЦ "Планета" в субботу, 14 декабря. По предварительным данным, компания подростков пришла развлечься. Они поднялись на четвертый этаж ТЦ, и один из них сидел на перилах. Мальчик, которому на вид 12-13 лет, не удержал равновесие и упал вниз.
По свидетельству очевидцев, когда приехала "скорая", он был жив. Подросток получил травмы.
На место ЧП выезжали сотрудники медслужбы и полиции. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка правоохранительными органами.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»