2019-12-16T09:36:53+03:00
Происшествия

В Йошкар-Оле в ТЦ с высоты упал подросток

По предварительным данным, ребенок сидел на перилах и опрокинулся вниз
Лика ИСАЕВА
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На место ЧП выезжали медики и полицейскиеНа место ЧП выезжали медики и полицейские
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Трагический случай произошел в ТЦ "Планета" в субботу, 14 декабря. По предварительным данным, компания подростков пришла развлечься. Они поднялись на четвертый этаж ТЦ, и один из них сидел на перилах. Мальчик, которому на вид 12-13 лет, не удержал равновесие и упал вниз.

По свидетельству очевидцев, когда приехала "скорая", он был жив. Подросток получил травмы.

На место ЧП выезжали сотрудники медслужбы и полиции. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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