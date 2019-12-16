В татарстанском Чистополе на пожаре погибли два человека
Сегодня, 16 декабря, рано утром – в 4.07, на единый номер экстренных служб поступило сообщение о пожаре в Чистополе.
Там загорелся частный деревянный дом №47 на улице Ломоносова. Пожарные выехали на место происшествие по рангу №1.
К их приезду дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Во время тушения пожарные сначала обнаружили тело 62-летней женщины, а после тело 30-летнего мужчины.
Еще одного – 61-летнего мужчину, удалось спасти. Его с ожогами спины, головы и ног 1-3 степени (25%), а также отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу.
- Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Причины его возникновения устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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