2019-12-16T09:10:00+03:00
Происшествия

В татарстанском Чистополе на пожаре погибли два человека

Еще одного удалось спасти [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Причина возникновения пожара устанавливается.Причина возникновения пожара устанавливается.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Сегодня, 16 декабря, рано утром – в 4.07, на единый номер экстренных служб поступило сообщение о пожаре в Чистополе.

Там загорелся частный деревянный дом №47 на улице Ломоносова. Пожарные выехали на место происшествие по рангу №1.

К их приезду дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Во время тушения пожарные сначала обнаружили тело 62-летней женщины, а после тело 30-летнего мужчины.

Еще одного – 61-летнего мужчину, удалось спасти. Его с ожогами спины, головы и ног 1-3 степени (25%), а также отравлением продуктами горения госпитализировали в больницу.

- Площадь пожара составила 75 квадратных метров. Причины его возникновения устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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