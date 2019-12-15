16 декабря в Татарстане ожидается метель

СЕГОДНЯ 18:40 2019-12-15T18:40:47+03:00

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По информации гидрометцентра Татарстана 16 декабря в республике ожидается облачность, ночью с прояснениями. Также ночью местами возможен небольшой снег, днем и вечером мокрый снег. Также по прогнозам синоптиков в отдельных районах ожидается метель, на дорогах гололедица.

Ветер ожидается южный умеренный, днем и вечером местами сильный порывами до 15 метров в секунду. Минимальные температуры воздуха ночью составят от 4 до 9 градусов ниже нуля, при прояснениях до 14 градусов мороза. Максимальная температура воздуха днем составит от 1 до 6 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU