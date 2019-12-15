Скончался экс-нападающий «Ак Барса» Владимир Цыплаков

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-15T15:47:23+03:00

Хоккеист выступал за казанский клуб в 2001-2004 году

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14 декабря на 51-м году жизни скончался белорусский хоккеист и экс-игрок «Ак Барса» Владимир Цыплаков.

Нападающий Владимир выступал за казанский клуб в 2001-2004 году, сыграв за команду 136 матчей и внеся неоценимый вклад в «серебряный» (2002) и «бронзовый» (2004) успехи «Барса».

– «Ак Барс» глубоко скорбит в связи с безвременной кончиной Владимира Цыплакова и выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким покойного, – говорится в сообщении на официальном сайте клуба. – Он оставил о себе добрую память в сердцах любителей хоккея.

ИСТОЧНИК KP.RU