Тренер казанского «Зенита» после победы над АСК: У нас сейчас непростое время

СЕГОДНЯ 12:48 2019-12-15T12:48:47+03:00

Изменить размер текста: A A

«Зенит-Казань» в очередном матче чемпионата России в гостях со счетом 3:0 обыграл нижегородский клуб АСК. Самым результативным игроком стал диагональный «Зенита» Цветан Соколов, набравший 16 очков. После игры победу прокомментировал старший тренер казанцев Алексей Вербов.

– Мы уже ничего от матчей не ожидаем, а целенаправленно готовимся к каждой игре. У нас сейчас непростое время и в плане результатов, и в плане перелётов. Так что я просто счастлив, что удалось закончить матч именно в трёх сетах, передает слова тренера пресс-служба клуба. – Сейчас мы большую часть времени проводим в дороге. А что такое тренажерный зал и как он выглядит уже совсем забыли. Но в воскресенье у нас будет, наверное, самый счастливый день, за последние десять суток. Мы останемся в Нижнем Новгороде и здесь сходим в тренажёрку. После чего сразу отправимся в Турцию, на матч Лиги чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU