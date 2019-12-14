2019-12-14T17:18:56+03:00
Происшествия

В Чувашии преступную группу будут судить за интернет-магазин с 45 килограммами наркотиков

Утверждается, что они торговали «синтетикой» в более чем в 10 городах различных регионов России [видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Чувашии закончили расследование уголовного дела о интернет-магазине по торговле наркотиками. В его рамках прошлым летом один за одним были задержаны девять жителей Тульской, Московской, Нижегородской областей и Чувашии.

Как полагают следователи, данная преступная группу торговала «синтетикой» в более чем в 10 городах различных регионов России. Во время операции по их задержанию было найдено и изъято 45 килограммов наркотиков.

В ходе следствия было установлено, что из девяти задержанных лишь семеро являлись основными участниками преступной группы. В итоге уголовные дела двоих были выделены в отдельное производство.

Обвиняемые, как установили полицейские, четко распределили между собой роли. Были курьеры, сбытчики, фасовщики и «склады», которые отвечали за хранение крупных партий наркотиков. Все расчеты злоумышленники вели безналичным способом.

- Фигуранты дела дожидаются суда, находясь под стражей. На расследование ушло больше года. Так, были опрошены десятки свидетелей, проведено свыше 70 экспертиз, тщательно изучены переписки, которые вели друг с другом предполагаемые сбытчики, - сообщили в МВД Чувашии.

В Чувашии преступную группу будут судить за интернет-магазин с 45 килограммами наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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