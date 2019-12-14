В Чувашии преступную группу будут судить за интернет-магазин с 45 килограммами наркотиков
В Чувашии закончили расследование уголовного дела о интернет-магазине по торговле наркотиками. В его рамках прошлым летом один за одним были задержаны девять жителей Тульской, Московской, Нижегородской областей и Чувашии.
Как полагают следователи, данная преступная группу торговала «синтетикой» в более чем в 10 городах различных регионов России. Во время операции по их задержанию было найдено и изъято 45 килограммов наркотиков.
В ходе следствия было установлено, что из девяти задержанных лишь семеро являлись основными участниками преступной группы. В итоге уголовные дела двоих были выделены в отдельное производство.
Обвиняемые, как установили полицейские, четко распределили между собой роли. Были курьеры, сбытчики, фасовщики и «склады», которые отвечали за хранение крупных партий наркотиков. Все расчеты злоумышленники вели безналичным способом.
- Фигуранты дела дожидаются суда, находясь под стражей. На расследование ушло больше года. Так, были опрошены десятки свидетелей, проведено свыше 70 экспертиз, тщательно изучены переписки, которые вели друг с другом предполагаемые сбытчики, - сообщили в МВД Чувашии.
В Чувашии преступную группу будут судить за интернет-магазин с 45 килограммами наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU