В Чебоксарах около Церкви святой Татианы на «зебре» машина сбила 14-летнюю школьницу

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-14T15:03:26+03:00

Водитель утверждает, что просто не заметил девочку

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В эту пятницу, 13 декабря, примерно в 12.35 в Чебоксарах возле Церкви святой Татианы на улице Гузовского машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре».

Так, 46-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал в сторону улицы Мичмана Павлова. По его словам, он просто не заметил переходившую дорогу 14-летнюю школьницу.

- В результате наезда девочка получила травмы и с места ДТП была доставлена в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Проводится проверка, - сообщает ГИБДД Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU