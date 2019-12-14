В Чебоксарах около Церкви святой Татианы на «зебре» машина сбила 14-летнюю школьницу
В эту пятницу, 13 декабря, примерно в 12.35 в Чебоксарах возле Церкви святой Татианы на улице Гузовского машина сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе – «зебре».
Так, 46-летний водитель автомобиля «Тойота» ехал в сторону улицы Мичмана Павлова. По его словам, он просто не заметил переходившую дорогу 14-летнюю школьницу.
- В результате наезда девочка получила травмы и с места ДТП была доставлена в больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Проводится проверка, - сообщает ГИБДД Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»