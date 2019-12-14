ГИБДД Марий Эл: число ДТП с автобусами, где пострадали люди, возросло на 126%
В ГИБДД Марий Эл подсчитали, что за 11 месяцев 2019 года в республике произошло 278 ДТП с участием автобусов. Большая часть аварий – 212, зарегистрировано в Йошкар-Оле.
При этом в регионе за указанный период времени зафиксирован рост на 126% числа ДТП с автобусами, где пострадали люди.
В 61 аварии было ранено 92 человека и двое погибли. И опять большая часть таких происшествий приходится именно на Йошкар-Олу – 40 ДТП.
- По вине водителей автобусов зарегистрировано 31 ДТП, в результате которых более 40 человек получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в ГИБДД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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