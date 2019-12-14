2019-12-14T12:22:27+03:00
Общество

В Татарстане до конца 2024 года хотят построить жилья почти на 19 миллионов квадратных метров

Только на подготовку инженерных сетей и коммуникаций потребуется 50 миллиардов рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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На 13 декабря этого года в регионе введено в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья.На 13 декабря этого года в регионе введено в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В эту субботу на республиканском совещании в Доме правительства глава Минстроя Татарстана Ирек Файзуллин сообщил, что на 13 декабря в регионе введено в эксплуатацию более 2,1 миллиона квадратных метров жилья.

В целом же, по словам министра, до конца 2024 года в Татарстане должны построить жилья почти на 19 миллионов «квадратов». При этом только на подготовку инженерных сетей и коммуникаций потребуется 50 миллиардов рублей.

- По вводу жилья руководством страны поставлены очень серьезные задачи. То, что нам доверили такую работу - уже многого стоит. Нужно перестроить работу, рассмотреть с федеральными коллегами вопросы поддержки инфраструктуры. Наш основной резерв - это комплексная застройка, - отметил на это президент Татарстана Рустам Минниханов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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