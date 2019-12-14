2019-12-14T10:51:44+03:00
Здоровье

В Казани заработал Центр детской липидологии

На территории России данное учреждение единственное в своем роде
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: minzdrav.tatarstan.ruФото: minzdrav.tatarstan.ru
Изменить размер текста:

Теперь в Казани маленьких пациентов с нарушениями липидного обмена и ранним развитием инфаркта миокарда, мозгового инсульта, а также других сердечно-сосудистых заболеваний будут лечить в одном месте.

Для них в городе открыли Центр детской липидологии. Данное учреждение расположилось на базе Консультативной поликлиники № 2 ДРКБ и на территории России является единственным в своем роде.

Центр открыли в торжественной обстановке. В церемонии принял участие министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, а также главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Медицина - Татарстан»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чувашии преступную группу будут судить за интернет-магазин с 45 килограммами наркотиков
С начала 2019 года татарстанские аграрии получили выручку на 109 миллиардов рублей
В Чебоксарах около Церкви святой Татианы на «зебре» машина сбила 14-летнюю школьницу
В Казани 72-летний пенсионер решил перейти дорогу не по «зебре» и попал в больницу
В Заинском районе Татарстана в пожаре погиб хозяин дома
ГИБДД Марий Эл: число ДТП с автобусами, где пострадали люди, возросло на 126%
Если работа будет выполнена некачественно - будут переделывать: президент Татарстана заявил о тщательном контроле программы «Наш двор»
В казанском ресторане московского директора обворовали на 300 тысяч рублей
В Татарстане до конца 2024 года хотят построить жилья почти на 19 миллионов квадратных метров
В Казани заработал Центр детской липидологии
Брали деньги и пропадали: в Казани полиция ищет жертв лжеюристов
Жителя Казани будут судить за жестокое убийство 9-месячной девочки