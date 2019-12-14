В Казани заработал Центр детской липидологии
Теперь в Казани маленьких пациентов с нарушениями липидного обмена и ранним развитием инфаркта миокарда, мозгового инсульта, а также других сердечно-сосудистых заболеваний будут лечить в одном месте.
Для них в городе открыли Центр детской липидологии. Данное учреждение расположилось на базе Консультативной поликлиники № 2 ДРКБ и на территории России является единственным в своем роде.
Центр открыли в торжественной обстановке. В церемонии принял участие министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, а также главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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