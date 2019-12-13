2019-12-13T19:34:47+03:00
Происшествия

Жителя Казани будут судить за жестокое убийство 9-месячной девочки

Мужчина признал свою вину, но как оказалось лишь частично
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Казани завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве 9-месячной девочки. По обвинению в этом на скамье подсудимых вскоре окажется 48-летний местный житель.

По версии следствия, в августе этого года в столице Татарстана мужчина пришел к своей сожительнице, которая гостила в квартире у подруги. К последней не было возможности присматривать сразу за двумя своими детьми – 9-месячной дочкой и ее старшим братом. Женщина была вынуждена попросить об этом своих гостей, а сама отправилась на работу.

Мужчина же со своей избранницей сильно выпивали и в итоге заснули. Когда дочка хозяйки проснулась и заплакала, обвиняемый попытался ее накормить. Но ребенок начал капризничать. За что младенец был жестоко избит. Все это происходило на глазах ее старшего брата.

На шум проснулась сожительница мужчины, она отобрала ребенка и успокоила. Вскоре вернулась и мать девочки. Она увидела, что у нее появились синяки. Мужчина сказал, что побил девочку, потому что она не хотела есть. Женщина накричала на него, но «скорую» ребенку так и не вызвала. А ночью девочка скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». Мужчину задержали и на время следствия поместили под стражу.

- Свою вину он признал, но только частично. В настоящее время все материалы данного уголовного дела были направлены в суд, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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