На берегу озера Лебяжье открылась новогодняя фотозона
Она расположилась на площадке проведения Сабантуя
Фото: пресс-служба Московского и Кировского районов Казани
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В пятницу, 13 ноября, в Казани открылась новогодняя локация на одном из подворий в прибрежной зоне озера Лебяжье. Украшенный домик можно найти на площадке проведения Сабантуя. Сделать красивые кадры там может любой желающий.
Идея новогоднего оформления домика пришла сотрудникам администрации Кировского и Московского районов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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