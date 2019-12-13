На берегу озера Лебяжье открылась новогодняя фотозона

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-13T18:03:09+03:00

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В пятницу, 13 ноября, в Казани открылась новогодняя локация на одном из подворий в прибрежной зоне озера Лебяжье. Украшенный домик можно найти на площадке проведения Сабантуя. Сделать красивые кадры там может любой желающий.

Идея новогоднего оформления домика пришла сотрудникам администрации Кировского и Московского районов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU