Выходные в Татарстане: туман и похолодание до - 18
Ночью и утром в субботу, 14 декабря, в Татарстане местами ожидается туман. Из-за плохой видимости, особенно внимательными нужно быть как автомобилистам, так и пешеходам. Об этом жителей республики предупреждает региональный Гидрометцентр.
Вместе с этим, столбики термометров в ближайшие выходные ночью опустятся до -18 градусов. Днем же они будут колебаться на отметке от -4 до -10. Существенных осадков в регионе не ожидается, но сохраниться перемененная облачность и умеренный ветер. На дорогах образуется гололедица.
Снег в Татарстан может пойти в понедельник, 16 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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