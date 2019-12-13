Выходные в Татарстане: туман и похолодание до - 18

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-13T16:37:21+03:00

Снег же обещают лишь в понедельник, 16 декабря. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Осадков при всем этом не ожидается

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Ночью и утром в субботу, 14 декабря, в Татарстане местами ожидается туман. Из-за плохой видимости, особенно внимательными нужно быть как автомобилистам, так и пешеходам. Об этом жителей республики предупреждает региональный Гидрометцентр.

Вместе с этим, столбики термометров в ближайшие выходные ночью опустятся до -18 градусов. Днем же они будут колебаться на отметке от -4 до -10. Существенных осадков в регионе не ожидается, но сохраниться перемененная облачность и умеренный ветер. На дорогах образуется гололедица.

Снег в Татарстан может пойти в понедельник, 16 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU