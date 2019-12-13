2019-12-13T15:59:22+03:00
Общество

Новый год 2020 в Набережных Челнах: в городе определили 9 мест для елочных базаров

Работать они начнут уже с 14 декабря
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Аукцион на право размещения торговых объектов провел исполкомАукцион на право размещения торговых объектов провел исполкомФото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В субботу, 14 декабря в Набережных Челнах начнут работать елочные базары. Исполком города определил 9 мест для продажи зеленой красавицы.

Так, новогоднюю елку можно будет купить:

- напротив рынка «Алан» (проспект Чулман, 99/1);

- в районе дома 53/21а;

- напротив магазина по адресу улица Шамиля Усманова, 121;

- в районе ТД «Антарес» (улица Татарстан, 22);

- у дома 30/05А;

- за остановкой Пушкинская;

- со стороны дома 45/01;

- в районе ТЦ «Муравейник» (проспект Мира, 65);

- в 32 комплексе между магазинами «Магнит» и «Челны-хлеб».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год 2020 в Набережных Челнах: программа праздничных мероприятий

В Набережных Челнах продолжается подготовка к грядущему Новому году 2020. Совсем скоро в городе загорятся главные елки, а немного позже начнется череда праздничных мероприятий. «Комсомолка» узнала полную программу торжеств (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Казани будут судить за жестокое убийство 9-месячной девочки
Банк в Татарстане обнаружил за III квартал 102 поддельные купюры
В Нижнекамске определили площадку для запуска новогодних салютов
На берегу озера Лебяжье открылась новогодняя фотозона
В Татарстане 14-летнего школьника задержали за воровство из мечети
Владимира Путина в аэропорту Бегишево встретил президент Татарстана Рустам Минниханов
В Казанском радиомеханическом колледже для школьников 6-11-х классов проведены профессиональные практикумы по компетенции Электроника
В Минздраве Татарстана определились с целями на 2020 год
Выходные в Татарстане: туман и похолодание до - 18
Такой же как у Путина: в 2021 году в Татарстане начнется серийное производство лимузинов Aurus
Новый год 2020 в Набережных Челнах: в городе определили 9 мест для елочных базаров
Новый казанский зоопарк «Река Замбези» начнет работать в тестовом режиме с 21 декабря
Клиенты ВТБ Пенсионный фонд на 50% увеличили количество онлайн-взносов
Анонимность гарантируется: в Татарстане возобновили поиски мужчины, который пропал семь лет назад
С 20 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим
Всеволод, Юстина, Камелия и Николь: в Казани составили топ редких имен для детей
В Татарстане Владимир Путин встретится с Рустамом Миннихановым
В Татарстане в ДТП с тремя авто погиб один водитель
ВТБ начинает работу по дальневосточной ипотеке
В Татарстане могут запретить усыплять бездомных животных
В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "В шаге от бездны"