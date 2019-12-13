Новый год 2020 в Набережных Челнах: в городе определили 9 мест для елочных базаров

СЕГОДНЯ 15:59 2019-12-13T15:59:22+03:00

Работать они начнут уже с 14 декабря

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В субботу, 14 декабря в Набережных Челнах начнут работать елочные базары. Исполком города определил 9 мест для продажи зеленой красавицы.

Так, новогоднюю елку можно будет купить:

- напротив рынка «Алан» (проспект Чулман, 99/1);

- в районе дома 53/21а;

- напротив магазина по адресу улица Шамиля Усманова, 121;

- в районе ТД «Антарес» (улица Татарстан, 22);

- у дома 30/05А;

- за остановкой Пушкинская;

- со стороны дома 45/01;

- в районе ТЦ «Муравейник» (проспект Мира, 65);

- в 32 комплексе между магазинами «Магнит» и «Челны-хлеб».

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ИСТОЧНИК KP.RU