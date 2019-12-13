Новый год 2020 в Набережных Челнах: в городе определили 9 мест для елочных базаров
В субботу, 14 декабря в Набережных Челнах начнут работать елочные базары. Исполком города определил 9 мест для продажи зеленой красавицы.
Так, новогоднюю елку можно будет купить:
- напротив рынка «Алан» (проспект Чулман, 99/1);
- в районе дома 53/21а;
- напротив магазина по адресу улица Шамиля Усманова, 121;
- в районе ТД «Антарес» (улица Татарстан, 22);
- у дома 30/05А;
- за остановкой Пушкинская;
- со стороны дома 45/01;
- в районе ТЦ «Муравейник» (проспект Мира, 65);
- в 32 комплексе между магазинами «Магнит» и «Челны-хлеб».
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ИСТОЧНИК KP.RU