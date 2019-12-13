Анонимность гарантируется: в Татарстане возобновили поиски мужчины, который пропал семь лет назад

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-13T14:57:45+03:00

О местонахождении Рамиля Тимербулатова ничего не известно с 22 ноября 2012 года

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет Татарстана опубликовал ориентировку о поиске 32-летнего Рамиля Тимербулатова. Мужчина без вести пропал 22 ноября 2012 года.

Около 16.00 Тимербулатов ушел со стройки в поселке Столбище, где работал, на остановку общественного транспорта. Мужчина собирался отправиться к родственникам в село Высокая Гора, но они его так и не дождались. Мужчина пропал по дороге.

Известно, что Рамиль уроженец города Джамбул в Казахстане, имеет плотное телосложение, черные волосы, короткую стрижку и серые глаза. На момент пропажи он был одет в молочного цвета пуховик, черные брюки, и черные зимние ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Рамиля Тимербулатова, просьба сообщить об этом по телефонам: 02, 8(84365) 3-28-84 или 8(84365)3-28-88. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU