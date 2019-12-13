СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-13T14:31:44+03:00

Определенные ограничение на использование пиротехники будут действовать вплоть до 9 января 2020 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

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С 20 декабря в Татарстане начнет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано в Кабмине республики.

Так, с указанной даты и вплоть до 9 января 2020 года в Татарстане нельзя использовать пиротехнические изделия 1-3 классов опасности, за исключением бенгальских огней и хлопушек в пределах:

- 500 метров от объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (за исключением автомобильных дорог) и топливно-энергетического комплекса:

- 50 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей и автомобильных дорог.

МЧС Татарстана, в свою очередь, возьмет на учет и проверит места проведения новогодних мероприятий, проведет профилактические осмотры объектов отдыха детей, проинструктирует обслуживающий персонал объектов проведения праздничных шоу. Кроме того ведомством вместе с полицейскими будут организованы рейды по выявлению и пресечению продажи пиротехники в не предназначенных для этого местах.

ИСТОЧНИК KP.RU