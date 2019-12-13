В Татарстане могут запретить усыплять бездомных животных

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-13T12:33:15+03:00

В 2020 году на отлов животных в Казани будет выделено около 57 миллионов рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что в конце декабря Госсовет Татарстана планирует принять закон об отлове безнадзорных животных. Согласно документу, убивать уличных кошек и собак можно будет лишь при наличии у них травмы, несовместимой с жизнью. Об этом «Коммерсанту» рассказал председатель парламентского комитета по экологии и природопользованию Тахир Хадеев.

Также предполагается, что в республике будет введена регистрация бездомных животных и разработаны формы свидетельства о регистрации. Отметим, что в 2020 году на отлов животных в Казани будет выделено около 57 миллионов рублей. Эта цифра в два раза превышает ту, что была в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU