В Татарстане могут запретить усыплять бездомных животных
Стало известно, что в конце декабря Госсовет Татарстана планирует принять закон об отлове безнадзорных животных. Согласно документу, убивать уличных кошек и собак можно будет лишь при наличии у них травмы, несовместимой с жизнью. Об этом «Коммерсанту» рассказал председатель парламентского комитета по экологии и природопользованию Тахир Хадеев.
Также предполагается, что в республике будет введена регистрация бездомных животных и разработаны формы свидетельства о регистрации. Отметим, что в 2020 году на отлов животных в Казани будет выделено около 57 миллионов рублей. Эта цифра в два раза превышает ту, что была в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU