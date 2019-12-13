В Тинчуринском театре пройдет премьера спектакля "В шаге от бездны"

СЕГОДНЯ 12:05 2019-12-13T12:05:44+03:00

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В Татарском государственном театре драмы и комедии 24 и 25 декабря состоится премьера детектива "В шаге от бездны". Пьесу выдающегося драматурга Зульфата Хакима поставила режиссер Лилия Ахметова.

Это почти детективная история с глубоким философским смыслом. Каждый рождается со своим счастьем. Но человек, сам того не замечая, живет пустыми надеждами, тратит свою силу зря: стремится получить то, что ему не суждено. В итоге человек встает на путь греха, делает шаг в бездну. Все несчастья – результат поиска счастья.

Однажды Мисхат берет из машины, попавшую в аварию, огромную дорожную сумку, внутри которой большая сумма денег. Что выберет Мисхат, оставшийся в такой сложной ситуации? Вернет деньги хозяину или, оставив себе, еще больше согрешит?

Говорят, что осознанные и неосознанные ошибки, совершенные человеком, не сразу записываются в книгу Деяний. Ему дается время осмыслить свой грех и понять, что счастье – иметь рядом с собой дорогого, близкого, родного тебе человека.

ИСТОЧНИК KP.RU