В Чувашии тракторист выжил, попав под поезд

СЕГОДНЯ 09:58 2019-12-13T09:59:40+03:00

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Столкновение трактора и поезда, который двигался вагонами вперед по территории предприятия "Химпром" в Новочебоксарске произошло сегодня, 13 декабря рано утром. По предварительным данным, трактор выехал на пересечение с железно-дорожными путями, и был сбит поездом. Причины столкновения будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину извлекали спасателиФото: На связи

Свои показания будет давать чудом выживший в этом происшествии тракторист. Мужчина, похоже, "родился в рубашке" - его пришлось извлекать из кабины пришлось с помощью спецоборудования. Спасатели с удивлением отметили, что пострадавший серьезных травм он не получил, пока ему диагностировали только ушибы. В момент аварии он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU