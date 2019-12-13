2019-12-13T09:59:40+03:00
Происшествия

В Чувашии тракторист выжил, попав под поезд

ДТП произошло на предприятии "Химпром" в Новочебоксарске
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: На связи
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Столкновение трактора и поезда, который двигался вагонами вперед по территории предприятия "Химпром" в Новочебоксарске произошло сегодня, 13 декабря рано утром. По предварительным данным, трактор выехал на пересечение с железно-дорожными путями, и был сбит поездом. Причины столкновения будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину извлекали спасатели Фото: На связи

Мужчину извлекали спасателиФото: На связи

Свои показания будет давать чудом выживший в этом происшествии тракторист. Мужчина, похоже, "родился в рубашке" - его пришлось извлекать из кабины пришлось с помощью спецоборудования. Спасатели с удивлением отметили, что пострадавший серьезных травм он не получил, пока ему диагностировали только ушибы. В момент аварии он был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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