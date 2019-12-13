В Чувашии тракторист выжил, попав под поезд
Столкновение трактора и поезда, который двигался вагонами вперед по территории предприятия "Химпром" в Новочебоксарске произошло сегодня, 13 декабря рано утром. По предварительным данным, трактор выехал на пересечение с железно-дорожными путями, и был сбит поездом. Причины столкновения будут выяснять сотрудники правоохранительных органов.
Мужчину извлекали спасателиФото: На связи
Свои показания будет давать чудом выживший в этом происшествии тракторист. Мужчина, похоже, "родился в рубашке" - его пришлось извлекать из кабины пришлось с помощью спецоборудования. Спасатели с удивлением отметили, что пострадавший серьезных травм он не получил, пока ему диагностировали только ушибы. В момент аварии он был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Чувашии»