2019-12-12T18:43:05+03:00
Общество

Районы Марий Эл распределят между собой 37 школьных автобусов

8 из них будут переданы учебным учреждениям уже на этой неделе
Алина ГАБДУЛИНА
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8 районов получат автобусы ПАЗ, 23 - "ГАЗель"8 районов получат автобусы ПАЗ, 23 - "ГАЗель"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В скором времени районы Марий Эл получат 37 школьных автобусов. Проект соответствующего распоряжения правительства региона подготовило Мингосимущества республики.

8 районов получат автобусы ПАЗ уже в течение недели. Оставшиеся 28 будут марки «Газель». Транспорт закрепят за общеобразовательными учебными учреждениями, сообщает портал органов власти Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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