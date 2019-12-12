Районы Марий Эл распределят между собой 37 школьных автобусов
8 из них будут переданы учебным учреждениям уже на этой неделе
8 районов получат автобусы ПАЗ, 23 - "ГАЗель"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В скором времени районы Марий Эл получат 37 школьных автобусов. Проект соответствующего распоряжения правительства региона подготовило Мингосимущества республики.
8 районов получат автобусы ПАЗ уже в течение недели. Оставшиеся 28 будут марки «Газель». Транспорт закрепят за общеобразовательными учебными учреждениями, сообщает портал органов власти Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU