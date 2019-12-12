В Чувашии объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного гололеда
В регион после оттепели пришло похолодание до -11 градусов
МЧС Чувашии просит жителей республики не выходить на улицу без крайне необходимостиФото: Андрей МИРЕЙКО
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МЧС Чувашии объявил в республике «желтый» уровень опасности. Причина этого – сильный гололед. В регион после оттепели пришло похолодание до -11 градусов.
Также в чрезвычайном ведомстве считают, что резкое изменение погоды увеличивает риски получения переохлаждения, обморожения среди населения, нарушения электроснабжения и рост количества техногенных пожаров, аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства
Жителей Чувашии просят не выходить на улицу без крайне необходимости. Автомобилистам же стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU