2019-12-12T17:51:23+03:00
Общество

В Чувашии объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного гололеда

В регион после оттепели пришло похолодание до -11 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
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МЧС Чувашии просит жителей республики не выходить на улицу без крайне необходимостиМЧС Чувашии просит жителей республики не выходить на улицу без крайне необходимостиФото: Андрей МИРЕЙКО
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МЧС Чувашии объявил в республике «желтый» уровень опасности. Причина этого – сильный гололед. В регион после оттепели пришло похолодание до -11 градусов.

Также в чрезвычайном ведомстве считают, что резкое изменение погоды увеличивает риски получения переохлаждения, обморожения среди населения, нарушения электроснабжения и рост количества техногенных пожаров, аварий на системах жилищно-коммунального хозяйства

Жителей Чувашии просят не выходить на улицу без крайне необходимости. Автомобилистам же стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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