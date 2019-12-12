В Чувашии семьи с детьми-инвалидами освободят от уплаты транспортного налога

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-12T18:31:14+03:00

Семьи с детьми-инвалидами освобождаются от транспортного налога на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Такой законопроект был рассмотрен на заседании Кабмина республики

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В Чувашии семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Кабмина республики. Идею поддержал и глава региона Михаил Игнатьев.

Так, семьи с детьми-инвалидами освобождаются от транспортного налога на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Отметим, что сейчас в Чувашии проживают около 5 тысяч семей с детьми-инвалидами. Каждая вторая имеет автомобиль, сообщает пресс-служба органов власти Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU