В Чувашии семьи с детьми-инвалидами освободят от уплаты транспортного налога
Такой законопроект был рассмотрен на заседании Кабмина республики
Семьи с детьми-инвалидами освобождаются от транспортного налога на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Чувашии семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями, освободят от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект был рассмотрен на заседании Кабмина республики. Идею поддержал и глава региона Михаил Игнатьев.
Так, семьи с детьми-инвалидами освобождаются от транспортного налога на одну машину с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.
Отметим, что сейчас в Чувашии проживают около 5 тысяч семей с детьми-инвалидами. Каждая вторая имеет автомобиль, сообщает пресс-служба органов власти Чувашии.
ИСТОЧНИК KP.RU