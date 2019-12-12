2019-12-12T16:08:50+03:00
Общество

Независимая экспертиза проекта МСЗ под Казанью будет закончена в начале 2020 года

Ранее он был утвержден Главгосэкспертизой России
Алина ГАБДУЛИНА
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Экспертиза нужна для того, чтобы удостовериться в безопасности завода для людей и окружающей средыЭкспертиза нужна для того, чтобы удостовериться в безопасности завода для людей и окружающей средыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Власти Татарстана запросили независимую экологическую экспертизу проекта мусоросжигательного завода (МСЗ) в поселке Осиново, что под Казанью. Напомним, сделано это было для того, чтобы удостовериться в его безопасности для людей и окружающей среды.

Результаты экспертизы будут известны уже в начале 2020 года. Об этом журналистам на традиционном брифинге в этот четверг заявила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

Отметим, проект ранее уже был утвержден Главгосэкспертизой России. Несмотря на это, активисты развернули на месте будущего предприятия палаточный лагерь. Они выступают против строительства МСЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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