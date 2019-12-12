В Белоруссии президент Татарстана прокатился за рулем самого большого в мире грузовика и пообещал Лукашенко нефтяные месторождения
В этот четверг, 12 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Белоруссии, посетил завод БЕЛАЗ. Там он прокатился за рулем самого большого в мире грузовика, который способен перевозить до 450 тонн.
Также Минниханов встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он предложил ему в качестве дополнительной ресурсной базы татарстанские нефтяные месторождения. В частности, привлечь белорусских специалистов к их разработке.
В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество в нефтехимической сфере с Татарстаном является ключевым направлением. На нее приходится половина товарооборота между республиками. Объем которого, по мнению президента Белоруссии, можно довести до 2 миллиардов долларов США в год.
ИСТОЧНИК KP.RU