В Белоруссии президент Татарстана прокатился за рулем самого большого в мире грузовика и пообещал Лукашенко нефтяные месторождения

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-12T15:39:14+03:00

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В этот четверг, 12 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Белоруссии, посетил завод БЕЛАЗ. Там он прокатился за рулем самого большого в мире грузовика, который способен перевозить до 450 тонн.

Также Минниханов встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он предложил ему в качестве дополнительной ресурсной базы татарстанские нефтяные месторождения. В частности, привлечь белорусских специалистов к их разработке.

В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество в нефтехимической сфере с Татарстаном является ключевым направлением. На нее приходится половина товарооборота между республиками. Объем которого, по мнению президента Белоруссии, можно довести до 2 миллиардов долларов США в год.

ИСТОЧНИК KP.RU