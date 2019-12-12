2019-12-12T15:39:14+03:00
Политика

В Белоруссии президент Татарстана прокатился за рулем самого большого в мире грузовика и пообещал Лукашенко нефтяные месторождения

В частности, для разработки последних Рустам Минниханов предложил привлечь белорусских специалистов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: @rusminnikhanovФото: @rusminnikhanov
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В этот четверг, 12 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов, находясь с рабочим визитом в Белоруссии, посетил завод БЕЛАЗ. Там он прокатился за рулем самого большого в мире грузовика, который способен перевозить до 450 тонн.

Также Минниханов встретился в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он предложил ему в качестве дополнительной ресурсной базы татарстанские нефтяные месторождения. В частности, привлечь белорусских специалистов к их разработке.

В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество в нефтехимической сфере с Татарстаном является ключевым направлением. На нее приходится половина товарооборота между республиками. Объем которого, по мнению президента Белоруссии, можно довести до 2 миллиардов долларов США в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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