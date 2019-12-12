В Татарстане восстановлена работа сайтов правительства и портала госуслуг
Причины произошедшего до сих пор не утоняются
Ресурсы на базе tatar.ru «упали» примерно в два часа дня в четверг, 12 декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Спустя час в Татарстане восстановили работу всех сайтов правительства и портала Госуслуг. Напомним, ресурсы на базе tatar.ru «упали» примерно в два часа дня в четверг, 12 декабря.
Ранее министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики сообщало, что им удалось найти причины произошедшего. Работы над устранением ошибки была оперативно начата.
Ведомство до сих пор не уточняет причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU