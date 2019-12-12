2019-12-12T15:23:29+03:00
Общество

В Татарстане восстановлена работа сайтов правительства и портала госуслуг

Причины произошедшего до сих пор не утоняются
Алина ГАБДУЛИНА
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Ресурсы на базе tatar.ru «упали» примерно в два часа дня в четверг, 12 декабряРесурсы на базе tatar.ru «упали» примерно в два часа дня в четверг, 12 декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Спустя час в Татарстане восстановили работу всех сайтов правительства и портала Госуслуг. Напомним, ресурсы на базе tatar.ru «упали» примерно в два часа дня в четверг, 12 декабря.

Ранее министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики сообщало, что им удалось найти причины произошедшего. Работы над устранением ошибки была оперативно начата.

Ведомство до сих пор не уточняет причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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